L’indiscipline des cyclistes force la Ville de Boucherville à émettre de nouvelles directives

La Ville de Boucherville a mis en place, il y a quelques semaines, un projet pilote sur le boulevard Marie-Victorin, dans le secteur du Vieux-Boucherville. L’artère a été fermée à la circulation automobile, sauf pour la circulation locale, de la rue De Varennes, à l’est, au boulevard De Montarville, à l’ouest. L’objectif était de rendre le boulevard Marie-Victorin plus accessible aux piétons et aux cyclistes qui sont actuellement nombreux à n’avoir que la marche ou le vélo comme activité.

« J’ai reçu énormément de commentaires. En fait, ça fait longtemps que je n’en avais pas eu autant pour un projet », a indiqué le maire Jean Martel dans sa capsule COVID-19 du 4 mai dernier.

La cohabitation est, de toute évidence, très difficile. La Ville a d’ailleurs dû ajouter et installer de nombreux panneaux de signalisation un peu partout sur la piste, entre les rues Des Seigneurs et De Varennes Nord.

On y rappelle, avec des pictogrammes, que la piste multifonctionnelle qui borde le fleuve en est une destinée aux marcheurs, aux familles avec poussette et même à ceux qui promènent leur chien.

Les cyclistes doivent pour leur part rouler sur le boulevard Marie-Victorin, dans la piste balisée par des cônes orange. C’est aussi ce qu’indiquent les pictogrammes sur les affiches.

Voilà pour la théorie, mais la pratique est toute autre. Il y a des vélos qui circulent sur la piste multifonctionnelle, il y a une minorité de cyclistes qui se déplacent dans la piste qui leur est dédiée, et il y a de très nombreux cyclistes déguisés en coureurs de compétition qui roulent carrément sur Marie-Victorin, tant dans l’axe est-ouest que ouest-est. Ils roulent très vite, ce qui a amené le maire Martel à préciser que c’était pas mal rare que l’on voyait un piéton frapper un cycliste par l’arrière, mais que l’inverse se produisait trop souvent. « Ralentissez et débarquez de votre vélo lorsqu’il y a un flot trop important de personnes », a précisé M. Martel, tout en rappelant que l’aménagement du boulevard Marie-Victorin était un projet expérimental et que la Ville allait y mettre fin dès la pandémie terminée.

Le chaos

Durant les journées de beau temps, plusieurs constatent un véritable chaos sur la piste longeant le fleuve et qui est qualifiée de multifonctionnelle. Des marcheurs, des cyclistes du dimanche, d’autres qui roulent comme s’ils participaient au Tour de France, des gens qui font du patin à roulettes, d’autres qui promènent leur chien, des familles avec enfant et poussette, des jeunes qui font du skate, des plus vieux en triporteur électrique. La semaine dernière, même un jeune roulait à bonne vitesse dans un bolide de style boîte à savon de couleur jaune vif.

L’indiscipline des cyclistes a aussi forcé la Ville à interdire ceux-ci au parc de la Futaie dans le secteur du Boisé, en raison de l’impossibilité de respecter la distanciation physique sur le pont qui traverse le parc.