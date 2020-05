Malgré le confinement, le député Xavier Barsalou-Duval vous invite à célébrer la Journée nationale des Patriotes

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes— Verchères, Xavier Barsalou-Duval, invite la population de la circonscription à célébrer avec lui la Journée nationale des Patriotes, le 18 mai prochain, et ce malgré le confinement dû à la pandémie de la COVID-19.

« En dépit des circonstances actuelles, il demeure tout de même possible de souligner cette journée importante tout en restant chez soi. Voilà pourquoi j’invite mes concitoyens à arborer un signe ou un symbole représentant les Patriotes ou encore à pavoiser leur maison aux couleurs de la fameuse bannière verte, blanche et rouge. Vous contribuerez ainsi à agrémenter la fête », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

De plus, le député a pris l’initiative d’écrire personnellement aux onze maires et mairesses de la circonscription afin de les encourager à hisser le drapeau Patriote devant leur hôtel de ville le 18 mai prochain. Soulignons que plusieurs municipalités du comté en avaient déjà l’habitude.

« C’est un devoir de mémoire qui s’impose. Les Patriotes ont lutté pour la démocratie et c’est à la suite de leur sacrifice que nous, les élus, pouvons aujourd’hui exercer les prérogatives de véritables gouvernements responsables au bénéfice de la population », a renchéri le député. Bien connu pour son attachement profond envers le Québec, le défunt premier ministre et député de Verchères, Bernard Landry, a institué ce jour férié en 2002 pour rendre hommage à ces héros bien Québécois de la 1re moitié du XIXe siècle qui ont été emprisonnés, pendus ou exilés pour leurs idées de liberté.

« Pour moi, les Patriotes sont un symbole fondamental de notre identité nationale. Tout concept d’autonomie et d’indépendance au Québec s’inspire nécessairement d’eux, car ils ont été les gardiens de nos droits. Après avoir subi toutes sortes d’injustices, d’humiliations, de trahisons et d’abus de la part du conquérant, nos rebelles se sont battus sans relâche pour notre émancipation, au péril de leur vie et de leur patrie », a lancé monsieur Barsalou-Duval.