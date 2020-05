Le port du couvre-visage fortement recommandé aux usagers du transport collectif

Le ministère des Transports, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) souhaitent rassurer les usagers et les travailleurs par rapport au fait que le transport collectif demeure sécuritaire et que toutes les mesures sont prises afin de garantir que les activités de ce secteur se poursuivent dans les conditions les plus sûres et saines possibles dans le contexte de la reprise.

Le Ministère, la CNESST et l’INSPQ rappellent aux usagers l’importance de respecter les consignes suivantes :

garder ses distances; porter un couvre-visage à bord des autobus et des voitures de métro ainsi que dans les lieux où la distanciation physique n’est pas toujours possible;

suivre les règles d’hygiène et d’étiquette respiratoire (par exemple, se couvrir la bouche et le nez avec le coude lorsqu’on éternue et se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes);

ne pas prendre le transport collectif en cas de symptômes associés à la COVID-19.

Le port du couvre-visage est fortement recommandé et ne remplace pas les autres recommandations, notamment le respect de la distanciation physique lorsque cela est possible. La situation sera suivie de près et d’autres mesures pourraient être mises en place au besoin.

Pour les employeurs, il est important de privilégier le télétravail ou d’offrir des horaires flexibles aux employés qui utilisent le transport collectif afin d’éviter un trop grand achalandage lors des heures de pointe.

Protéger la santé des usagers et des travailleurs

Par ailleurs, le ministère des Transports, la CNESST et l’INSPQ annoncent la publication d’un guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du transport collectif.

Élaboré en étroite collaboration avec les sociétés de transport et les syndicats, ce guide précise les règles que doivent suivre les entreprises du secteur du transport collectif partout au Québec en matière de santé et de sécurité.

En fonction de l’évolution de la situation, les mesures déployées au cours des prochains jours seront ajustées. La CNESST sera également aux aguets et s’assurera que les consignes sanitaires du Guide COVID-19 – Transport collectif sont respectées. La CNESST peut intervenir en cas de plainte, de droit de refus ou d’un accident du travail grave, en plus d’exiger la correction des situations dangereuses et d’assurer la conformité à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et aux règlements.