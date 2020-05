Seulement 7 cas sur une population d’environ 9 000 personnes à Contrecœur

Les plus récentes statistiques dévoilées par la Direction de la santé publique indiquent que la Montérégie est la deuxième région la plus touchée en ce qui concerne le nombre de cas, mais qu’elle se place en troisième position pour le nombre de décès. En date du 6 mai, 4 179 personnes ont contracté la COVID-19 dans la région, alors qu’on compte 1 681 cas rétablis, 232 personnes hospitalisées et 195 décès.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, on constate qu’il y a 91 cas sur le territoire de la ville de Sainte-Julie; 58 à Varennes; 34 à Saint-Amable et 12 à Verchères.

Fait à noter, il n’y a que 7 cas sur l’ensemble du territoire de la ville de Contrecœur, qui compte pourtant une population de près de 9 000 citoyens. Pour sa part, le village de Calixa-Lavallée a moins de 5 cas sur une population d’un peu plus de 500 âmes.

Si on jette un coup d’œil aux municipalités des alentours, on remarque que près de la moitié des personnes infectées par le virus en Montérégie viennent des villes de l’Agglomération de Longueuil. Ainsi, en date du 5 mai, la Ville de Longueuil comptait 1 201 cas; Brossard 321; Saint-Lambert 192, Boucherville 145; Saint-Bruno-de-Montarville 46; Beloeil 32; et Saint-Mathieu-de-Beloeil a seulement 5 cas.

Toujours selon les données de la Direction de la santé publique de la Montérégie, 70 % des personnes malades dans la région souffrent de toux, 60 % de maux de tête, 60 % de faiblesse généralisée, 53 % de douleurs physiques et 48 % de la fébrilité et de frissons.

En regardant les chiffres compilés en ce qui concerne les personnes décédées, on observe que près de 75 % séjournaient dans des milieux de vie pour aînés puisque 79 provenaient d’une résidence pour aînés et 57 d’un centre d’hébergement de longue durée, alors que 39 d’entre elles sont mortes à leur domicile.