Réfection du pavage sur la rue Principale à Saint-Amable à compter du 13 mai

Le ministère des Transports du Québec effectuera, à partir du 13 mai et jusqu’à la mi-juin, la réfection du pavage d’un tronçon de la rue Principale, entre les rues Guy et Benoît.

Les travaux seront effectués par section et entraîneront une fermeture partielle de la rue Principale. Un chemin de détour spécifique à chaque section sera mis en place et la présence de signaleurs assura la gestion de la circulation locale.

Les travaux sur les sections auront lieux dans l’ordre suivant :

Section entre la rue de l’Église sud et la rue Guy ;

Section entre la rue Dollard et la rue de l’Église sud ;

Section entre la rue Cardinal et la rue Dollard ;

Section entre la rue Benoit et la rue Cardinal.

L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.