Les brèves de La Relève

Une formation express pour les travailleurs de la santé à Édouard-Montpetit

Le Département de soins infirmiers du cégep Édouard-Montpetit a développé une formation sur mesure pour répondre au manque de personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS-ME) en ces temps de pandémie. Le Cégep peut actuellement compter sur une dizaine d’enseignantes qui offrent la formation dans les locaux du programme, assistées par une technicienne en travaux pratiques. Grâce à leur travail, une cinquantaine de personnes ont jusqu’à présent complété avec succès la formation et peuvent maintenant travailler dans divers établissements du CISSS-ME, tels que des CHSLD et des ressources intermédiaires. Les professionnels qui la complètent y voient des sujets comme les techniques de mobilisation et l’approche à la personne âgée. Le ratio professeur-étudiants a été revu à la baisse permettant de personnaliser le contenu selon les besoins des participants et d’offrir un encadrement plus soutenu. Cette formation connaît un tel succès que le CISSS-ME et le cégep Édouard-Montpetit développent également un projet qui permettra de former des étudiantes n’ayant pas encore leur droit d’exercice afin qu’elles puissent travailler dans les établissements du CISSS-ME.

Un accident mortel à Saint-Amable

Un jeune homme dans la vingtaine a perdu la vie le 5 mai dernier lors d’un incident survenu à Saint-Amable. La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a fait savoir à ce sujet qu’un passant a découvert une voiture accidentée en plein milieu de la nuit, sur la rue Saint-Joseph. Le conducteur aurait fait une sortie de route avant de capoter puisque le véhicule se trouvait sur le toit, en bordure de la route située dans le secteur agricole, lors de l’arrivée des intervenants. Les pompiers ont extirpé l’automobiliste de son véhicule lourdement endommagé, puis la victime a été transportée à l’hôpital où les médecins ont constaté son décès. Des enquêteurs spécialisés en scène de collision se sont rendus sur place pour tenter d’en apprendre un peu plus sur les circonstances entourant cet événement, notamment pour savoir si la vitesse ou l’alcool ont eu un rôle à jouer dans cet accident.

Le CISSS reconduit la gratuité de ses stationnements jusqu’au 6 juin

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS-ME) reconduit jusqu’au 6 juin la gratuité du stationnement de toutes les installations de son territoire, autant pour le personnel, les médecins, les bénévoles que la clientèle. Mise en place au début du mois d’avril, cette mesure vise à réduire les risques de transmission de la COVID-19 associés à la manipulation des billets de stationnements et à l’utilisation des bornes de paiement. Il s’agit aussi d’une mesure de compassion pour la population alors que plusieurs personnes traversent une situation économique difficile et d’une forme de considération pour la contribution et l’engagement de tous les employés du CISSS de la Montérégie-Est dans le cadre de cette situation exceptionnelle.

Un plan d’action en santé mentale pour aider tous les Québécois

La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé le 6 mai dernier de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la mise en place d’un plan d’action COVID-19 en santé mentale. « Avec la pandémie, on se préoccupe beaucoup de notre santé physique, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de notre santé mentale. Je veux en profiter pour dire aux gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter à consulter. On n’a pas à choisir entre le virus et la détresse. On doit s’attaquer aux deux en même temps », a-t-elle précisé. Ce montant permettra de rehausser l’accès aux services psychosociaux et aux services de santé mentale dans le contexte de la pandémie. Parmi les mesures, mentionnons notamment la bonification des services Info-Social 811; l’amélioration de l’accès aux services psychosociaux et de santé mentale appropriés et en temps opportun pour toute personne en faisant la demande; l’intensification des services de consultation sociale et de consultation psychologique ainsi que le déploiement des services prioritaires en santé mentale, dont le rehaussement des services de proximité.