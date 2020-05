Le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, un milieu de vie inspirant

En ce début mai, on se réjouit de constater qu’il n’y a aucun cas de COVID-19 au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, et ce, grâce à toutes les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique qui y ont été déployées. Il va sans dire que dans ce nouveau contexte, il a fallu être imaginatif et disponible pour continuer d’assurer un milieu de vie sécuritaire et stimulant pour les résidents. Et c’est ici que les mots douceur, générosité et empathie prennent tout leur sens.

D’une part, quotidiennement, c’est grâce au personnel attentionné et aimant, grâce à leurs gestes remplis de douceur et aux paroles réconfortantes de ces visages rassurants que nous voyons des sourires et entendons des rires. D’autre part, afin de maintenir, pour les résidents, un environnement chaleureux et adapté à leurs besoins, la Fondation Jeanne-Crevier a maintenu son appui financier pour que le service des loisirs poursuive plusieurs activités. C’est grâce à Geneviève Webster, technicienne en loisirs, que le terme « faire les choses autrement » prend tout son sens.

C’est ainsi que le service animation et loisirs, présent sept jours sur sept, a mis sur pied des activités personnalisées. Jeux quizz, zumba, bricolage, chant, jeux sportifs, manucure, lecture, marche, appels aux familles via le téléphone ou les tablettes, soins personnalisés, sont des exemples d’activités offertes pour le plus grand bonheur de la clientèle hébergée

Le 10 mai prochain, pour souligner la Fête des mères, la Fondation financera un spectacle musical ainsi que la donation de quelques douceurs aux mamans. Pour respecter la distanciation sociale, Mme Webster fait les démarches nécessaires pour que cette activité soit organisée dans le jardin sensoriel du centre. Ce spectacle pourra être vu et entendu depuis plusieurs chambres ainsi que des deux salles à manger.

C’est ainsi que les efforts conjugués des employés du centre, qui font un travail d’une qualité exceptionnelle, et le maintien du support de la Fondation font du CHSLD Jeanne-Crevier un milieu de vie inspirant.