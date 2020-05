Un seul cas à la Résidence Florentine-Dansereau à Verchères

Dans le texte intitulé La situation demeure relativement stable dans la région, publié dans notre édition du 5 mai dernier, nous indiquions que deux cas de personnes infectées par la COVID-19 ont été signalés à la Résidence Florentine-Dansereau à Verchères, selon les données provenant du tableau de la situation dans les milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables présenté par les autorités de la santé publique du Québec. Or, il appert que cette information contenue dans cette liste était erronée, car le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a confirmé qu’il n’y avait qu’un seul cas confirmé dans cette résidence privée pour aînés.

Toutes nos excuses pour cette erreur bien involontaire de notre part.