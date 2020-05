Le Relais pour la vie à Boucherville converti en Relais à la maison

La Société canadienne du cancer invite la population de Boucherville et les environs à se joindre à elle le 13 juin prochain de 19 h à 21 h pour un Relais à la maison virtuel. C’est dans le confort de leur chez-soi que les donateurs, partenaires et bénévoles pourront vivre l’expérience du relais virtuel et ainsi continuer d’unir leurs forces contre le cancer tout en respectant les mesures d’éloignement physique.

Chaque année, plus de 375 Relais pour la vie ont lieu d’un océan à l’autre et rassemblent plus de 74 000 participants. En 2019, ils ont permis d’amasser un total de 23,5 M$ en appui à la Société canadienne du cancer pour lui permettre d’en faire plus pour la recherche et la prévention, et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. L’année dernière, le Relais pour la vie à Boucherville a permis d’amasser près de 102 000 $.

Cette année, en raison des annulations d’événements et par le stress financier vécu par plusieurs des donateurs et partenaires, la Société canadienne du cancer prévoit une perte de revenus de 80 à 100 M$ sur un budget de 180 M$.

Un changement de cette ampleur l’oblige à revoir ses opérations de manière à poursuivre sa mission et d’offrir les meilleurs services possibles aux personnes touchées par le cancer au pays.

Voilà pourquoi le Relais à la maison prend vie cette année, sous une tout autre forme : pour continuer de s’unir contre le cancer, qui malheureusement n’est pas sur pause pendant cette crise. Cet évènement permettra de proposer aux participants de se joindre au mouvement du Relais pour la vie, de manière virtuelle, en compagnie de leurs amis et de leur famille, sans quitter le confort de leur foyer.

L’événement aura lieu le 13 juin 2020 et sera diffusé en continu de 19 h à 21 h. Pour vous inscrire : Relais pour la vie à la maison.

Le Relais pour la vie à la maison permettra de vivre les cérémonies telles que nous les connaissons, d’assister à des prestations musicales d’artistes québécois connus et d’être solidaire envers nos proches touchés par le cancer. « Notre objectif est d’offrir à tous les participants une expérience du Relais qui se rapproche le plus possible de celle des événements en personne », explique Mélissa Blais, agente de développement pour le Relais pour la vie Vallée des Patriotes, Mont-Saint-Hilaire.

Grâce au soutien de ses donateurs, bénévoles et partenaires, La Société canadienne du cancer est en mesure de maintenir des services par téléphone et en ligne aux personnes touchées par la maladie pendant cette pandémie :

Service d’aide et d’information sur le cancer (1 888 939-3333)

Service de discussion en ligne (parlonscancer.ca)

Service de jumelage avec quelqu’un qui est passé par là (match.cancer.ca)

Site Web (cancer.ca)