Justin Boudreau, de fondeur à guitariste

Récipiendaire d’une bourse de la Fondation LDT

Justin Boudreau se distingue sur les bancs d’école, dans la pratique du ski de fond et cultive une passion pour une discipline artistique, soit la guitare.

L’élève de l’école secondaire De Mortagne est parmi les seize récipiendaires d’une bourse de 1 500 $ offerte à l’occasion de la première édition du Programme de bourses Fondation Laurent Duvernay-Tardif, au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

Âgé de 14 ans, Justin est médaillé de bronze d’une épreuve de sprint en style classique de la Coupe Québec, dans la catégorie moins de 16 ans. Il a aussi obtenu des 4e et 9e places en Coupe Québec, toujours dans cette catégorie.

Étudiant en 3e secondaire au programme sport-études, Justin a maintenu une moyenne scolaire de 90 % à la deuxième étape. Très consciencieux à l’entraînement, il est capable de soutenir une grosse charge de travail.

Ce jeune Bouchervillois aspire à se classer dans les trois premières positions au cumulatif dans son année d’âge à des championnats canadiens. Il caresse aussi le rêve olympique.

Intéressé par le domaine de la justice, le fondeur s’imagine bien devenir détective. À l’école, il a fait des projets artistiques à partir du bois et a développé des animations multimédias sophistiquées.