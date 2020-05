Séance de yoga virtuelle au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher vous invite à participer à une séance de yoga virtuelle organisée par Dama Yoga et Lululemon Brossard, en partenariat avec RBC, ce vendredi 8 mai dès 19h30.

Sous le thème « Une nuit, tous unis, pour la vie », avec un coût d’inscription de seulement 5$ qui est entièrement remis en don à la Fondation, l’événement permettra d’amasser des fonds pour aider à connecter, à l’aide de tablettes électroniques, les patients de l’Hôpital Pierre-Boucher qui sont isolés de leurs proches en raison de la COVID-19. Les fonds contribueront aussi à instaurer le nouveau programme de soins en gériatrie.

Le Dr Paul Tran, pneumologue à l’Hôpital Pierre-Boucher, organisait la première édition de l’événement Yoga il y a 5 ans déjà. Aujourd’hui, il est touché de près par cette pandémie : « Je travaille au front auprès de patients atteints de la COVID-19 et qui sont, pour la plupart, des aînés. Étant isolés de leurs proches, ils ont d’autant plus besoin de communiquer. Mes collègues et moi sommes souvent témoins de scènes très touchantes. Ça nous rappelle qu’au-delà des soins physiques que nous prodiguons, il y a des cœurs à soigner… »

Une édition toute spéciale Pandémie oblige, il était impossible de faire cet événement dans son cadre habituel. Les participants auront donc droit à une séance toute particulière animée par Dama Yoga sur la plateforme zoom. 400 yogis étaient réunis à l’édition 2019, les organisateurs en attendent 1 000 sur leurs écrans ce vendredi.

Inscriptions et dons : https://fondationhpb.org/evenement/glow-yoga/