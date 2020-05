Les Bouchervillois répondent nombreux à l’appel au bénévolat

L’appel du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) qui recherchait des bénévoles a été entendu au-delà des espérances. Deux-cent-quarante-six personnes ont levé la main pour donner un coup de pouce à l’organisme qui maintient les services essentiels durant la crise de la COVID-19.

Le CABB devait combler le vide, car les deux tiers de ses bénévoles sont confinés à la maison, étant âgés de plus de 70 ans. Un appel à la population a donc été lancé. « Nous avons eu trop d’offres, alors on a un beau problème », révèle la directrice générale de l’organisme, Christine Sparrow.

Dès la réception des candidatures, le CABB a mandaté une firme privée pour la vérification des antécédents judiciaires, et c’est la Ville de Boucherville qui en a assumé les frais. Ce processus, nécessaire pour protéger les bénéficiaires, est normalement fait par le Service de police de l’agglomération de Longueuil dans un délai de deux à quatre semaines. Mais là, il fallait agir rapidement.

Une jeune recrue

Parmi les nouvelles recrues, le CABB a mis la main sur une perle rare. Océane Daigle est une étudiante qui fait du bénévolat depuis quelques années. « J’ai dû interrompre mon bénévolat à l’Hôpital Sainte-Justine en raison de la pandémie. Comme je n’avais plus de cours ni de travail, j’ai eu l’idée de proposer ma candidature au CABB », explique la jeune fille de 18 ans.

Océane fait maintenant les courses pour les personnes âgées. Elle a même développé des liens plus amicaux avec une des bénéficiaires. « Lorsque j’appelle cette dame pour prendre sa liste d’épicerie, nous jasons toujours un peu. Elle vit avec son mari, et j’apprécie beaucoup lui parler », souligne Océane qui étudiera l’an prochain à l’université, en sciences infirmières ou en pharmacie.

Elle compte faire du bénévolat durant toute sa vie. « C’est vraiment important de redonner. Moi, je suis choyée dans la vie, et ce n’est pas tout le monde qui a cette chance. Alors je pense qu’il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les gens qui en ont plus besoin. »

Nouveaux bénéficiaires aidés par le CABB depuis le début de la crise

À la clientèle habituelle qui était composée de 1952 bénéficiaires en temps normal, de nouveaux citoyens ont contacté le CABB depuis le début de la crise pour recevoir de l’aide.

L’organisme a depuis développé trois nouveaux services destinés aux personnes confinées à la maison ou pour les travailleurs des services essentiels ou en télétravail, soit le service de petites courses, le service d’appels de bienveillance, et le service de gardiennage.

Voici en chiffres les services offerts à de nouveaux bénéficiaires

Petites courses : 67

Popote roulante : 40 (la clientèle a doublé)

Accompagnement médical : 11

Aide alimentaire transmise au Comité d’entraide de Boucherville : 24

Appels de bienveillance hebdomadaires : 216

Écoutes de soutien psychologique : 40