Gestion des matières résiduelles: merci aux héros dans l’ombre pour leur apport essentiel!

La crise sans précédent dans laquelle sont plongées les collectivités permet de réaliser l’importance du rôle crucial joué par une pléiade d’intervenants travaillant au front pour le bien commun. Malgré qu’il soit considéré comme un service essentiel, le secteur de la gestion des matières résiduelles (GMR), et son personnel, peuvent passer sous le radar de la reconnaissance populaire. Voilà pourquoi les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville souhaitent diriger le projecteur sur ces héros œuvrant dans l’ombre et les remercier haut et fort. Grâce à eux, les opérations de collecte, de triage et de traitement des nombreuses matières récoltées hebdomadairement se poursuivent.

Même en période de pandémie, ces nombreux acteurs et actrices montent au front et se dévouent à la tâche chaque semaine. Leur détermination à offrir le meilleur service possible assure le bien des collectivités et de l’environnement.

Afin de donner un coup de pouce aux héros de la GMR, et minimiser les risques de contagion de la COVID-19, les trois MRC partenaires rappellent l’importance d’accomplir les gestes simples suivants :

– Réduire la quantité de matières déposées aux collectes afin d’éviter les surplus;

– Trier adéquatement les matières et les déposer aux bonnes collectes;

– Mettre les produits de protection, d’hygiène et de nettoyage souillés (mouchoirs, lingettes, gants, masques) dans des sacs de plastique hermétiques avant de les déposer dans le bac noir;

– Mettre le bac en bordure de rue 24 heures à l’avance;

– Se rendre à l’écocentre ou au lieu de dépôt de vos RDD et TIC de votre municipalité, seulement si cela est vraiment nécessaire.

Les équipes des MRC continueront d’offrir au personnel de l’industrie de la GMR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la continuité du bon fonctionnement des opérations tout au long de cette période trouble.

Merci de tout cœur!