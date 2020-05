COVID-19: 57 % des entreprises de la région seraient fermées temporairement

DEL mesure les impacts de la crise sur les PME manufacturières et industrielles

Plus de 6 550 mises à pied dans la région

Parallèlement au développement de services adaptés à la réalité des PME de son territoire, DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) a contacté plus de 1 000 entreprises (36 %) des 2 766 des zones et parcs industriels pour évaluer les impacts de la crise sur les entreprises. Voici les constats dignes de mention :

• Des 1 087 entreprises contactées, 466 (43 %) sont toujours en activité.

• Au total, 287 (26%) entreprises sont temporairement fermées, tandis que 333 (31%) n’ont pas répondu aux appels, amenant DEL à suspecter que ces dernières soient fermées temporairement, pour un taux global de fermeture temporaire de 57 %.

• Jusqu’à présent, 6 550 personnes ont été mises à pied à cause de la crise, représentant 10 % des emplois industriels du territoire. Une extrapolation de ce nombre de postes perdus aux 2 766 entreprises du territoire amène DEL à croire que 25 % des emplois industriels sont perdus.

• Les entreprises temporairement fermées estiment avoir perdu en moyenne 32 % de leur chiffre d’affaires annuel.

• Les PME issues des secteurs des sciences de la vie, de la logistique et de l’agroalimentaire semblent moins affectées par la présente crise, attribuable au caractère essentiel de leurs produits/services.

• Parmi les enjeux d’affaires les plus criants, le manque de liquidités (94 %) est le plus répandu pour les entreprises contactées, suivi des difficultés d’approvisionnement et de l’admissibilité non optimale aux mesures gouvernementales.

« À l’approche d’une reprise graduelle des activités des entreprises, plusieurs défis se pointent pour nos PME. L’accès rapide aux capitaux est crucial pour relancer leurs opérations. Plus que jamais, l’innovation, le virage numérique, le développement durable et la transformation des chaînes d’approvisionnement devront faire partie des modèles d’affaires de nos PME pour assurer leur pérennité, voire leur survie », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL.

Précisons qu’à la lumière des constats établis, DEL émettra des recommandations aux instances fédérales et provinciales pour une reprise qui considérera les enjeux des

entreprises d’ici. DEL travaille également à l’élaboration d’un plan de relance ayant pour assises les enjeux des entreprises manufacturières, industrielles et de type B to B du territoire.