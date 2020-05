Sainte-Julie lance un nouveau bulletin en ligne dédié à l’achat local

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens et les commerçants à participer à la création de son nouveau bulletin électronique dédié à l’achat local. Cette publication bimensuelle sera lancée dans la semaine du 11 mai pour mieux faire connaître les commerces locaux à la population et transmettre des renseignements pratiques aux commerçants, en plus de leur permettre de faire connaître leurs nouveautés.

La Ville souhaite que cette nouvelle publication soit un projet collectif et mobilisateur. Les citoyens sont donc invités à partager leurs coups de coeur parmi les commerces locaux par courriel à l’adresse communications@ville.sainte-julie.qc.ca ou par message privé sur la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie et d’expliquer pourquoi ils aiment et recommandent ces commerces. Afin d’assurer une visibilité équitable, les coups de coeur déjà publiés ne seront pas répétés dans les éditions suivantes, à moins d’une nouveauté.

Les commerçants, pour leur part, auront droit à une rubrique où ils pourront informer les citoyens de leur réouverture, de leurs nouveaux services ou produits, de leurs nouvelles modalités liées à la pandémie, etc. Pour y publier un message, il leur suffira d’écrire un courriel à l’adresse communications@ville.sainte-julie.qc.ca ou par message privé sur la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie. Toujours afin d’assurer une visibilité équitable, les publications identiques ne seront pas répétées dans les éditions suivantes. La Ville se réserve aussi le droit de modifier ou refuser des publications qui contreviendraient aux différentes politiques ou normes en vigueur.

Cette publication relayera également des renseignements importants sur les programmes de subvention et les autres initiatives de soutien aux entreprises provenant des gouvernements ou du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville ou encore des chambres de commerce du territoire, par exemple.

Un répertoire des commerces inscrits à la plateforme Solidarité Sainte-Julie sera également présenté. Rappelons que cette plateforme permet notamment aux entreprises de s’inscrire gratuitement pour se présenter au public et vendre des produits ou des services en ligne s’ils le souhaitent. Les citoyens peuvent consulter la liste des commerces ouverts en cliquant sur ce lien : https://solidarite.ville.sainte-julie.qc.ca/marketplaces/ville-de-sainte-julie/directory.

Des portraits d’employés ou de commerçants ainsi que des concours sont d’autres exemples de contenus qui pourront être publiés dans le nouveau bulletin. « Malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons depuis quelques semaines, nos commerces locaux ont usé d’imagination et repensé leurs façons de faire pour continuer à servir leurs clients de la façon la plus sécuritaire possible. Différentes initiatives ont également vu le jour dernièrement pour favoriser le commerce de proximité et les citoyens sont invités à acheter dans leur milieu pour éviter les déplacements. Cette nouvelle publication permettra aux commerçants de se faire connaître et aidera les Julievilloises et Julievillois à découvrir l’offre commerciale locale », a conclu la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.