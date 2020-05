La Ville de Sainte-Julie débute la prochaine collecte de branches le 4 mai prochain

La Ville de Sainte-Julie offre à ses citoyens encore cette année une collecte de branches sans frais qui débutera le 4 mai prochain. Les citoyens sont invités à déposer leurs branches avant la date indiquée pour leur secteur et le ramassage se fera dans les jours suivants.

Trois étapes faciles :

Déterminez votre secteur.

Coupez vos branches (diamètre maximum 5 po).

Déposez-les en bordure de rue sans les attacher, en tas, le plus gros diamètre des branches dirigé vers la rue, avant ces dates :

Secteur 3 : 3 mai

Secteur 2 : 17 mai

Secteur 1 : 31 mai

Pour trouver leur secteur ou pour plus de détails, les citoyens sont invités à visiter le ville.sainte-julie.qc.ca/fr/19/Matieres_residuelles.

D’autres façons de se départir de ses matières résiduelles

En plus du service de collecte de branches offert par la Ville de Sainte-Julie, la MRC de Marguerite-D’Youville offre quant à elle de nombreux services pour se départir des matières résiduelles. L’écocentre est rouvert selon les horaires habituels et les collectes des bacs bleus, noirs et bruns en plus des collectes de feuilles, chaume et brindilles se poursuivent selon le calendrier habituel. Il est aussi possible de déposer ses bouteilles de verre dans le conteneur situé derrière la bibliothèque. Il est vidé régulièrement, mais il connaît une forte popularité alors s’il est plein lors de leur passage, la Ville demande aux citoyens de ne pas laisser leurs bouteilles au sol et de revenir dans les jours suivants.