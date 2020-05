Boucherville se prépare au déconfinement

La Ville de Boucherville se prépare en vue du déconfinement. Il est ainsi fort possible qu’elle puisse offrir des camps de jour, dont les Animaparcs, mais il faut d’abord attendre l’autorisation de la Direction de la santé publique, a signalé le maire Jean Martel.

Les terrains sportifs et les aires de jeux demeurent fermés, et les rassemblements sont toujours interdits afin de respecter les mesures de distanciation physique.

En ce qui a trait aux activités, La Grande Gourmandise qui devait se tenir en juin est reportée en octobre. Il est par ailleurs fort à parier que les célébrations de la fête nationale seront annulées. Le grand concert de l’OSDL prévu en juillet pourrait être reporté quelque part en septembre. Les décisions à ce sujet vous seront communiquées ultérieurement.