Plus de 1 000 personnes guéries dans la Montérégie

Le plus récent bilan de la Direction de la santé publique en Montérégie (DSPM) indiquait qu’il y avait au-delà de 1 000 personnes rétablies, alors qu’on déplorait un peu plus de 100 décès sur le territoire montérégien.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, c’est Sainte-Julie qui compte le plus de cas avec 73, suivi de Varennes avec 39, Saint-Amable avec 25 et Verchères avec 5 cas. Il est à noter que Calixa-Lavallée et de Contrecœur sont relativement peu touchées par la COVID-19 puisqu’on dénombre moins de 5 cas dans chacune des municipalités.

Aux alentours de la MRC, la grande majorité des cas sont concentrés dans Longueuil et ses arrondissements puisque le Vieux-Longueuil compte 551 cas confirmés, 313 dans Saint-Hubert et 256 à Brossard. On retrouve 117 cas à Boucherville et 37 pour Saint-Bruno-de-Montarville, alors que Beloeil n’en a que 19 pour sa part.

Cette situation relativement stable pourrait être quelque peu modifiée au cours des prochaines semaines car le gouvernement du Québec a présenté un plan de réouverture de différents secteurs économiques pour le mois de mai. Cette reprise se fera de manière graduelle et s’étalera sur plusieurs semaines, dans le but de relancer l’économie québécoise de façon prudente, sans relancer la pandémie.

Le 11 mai sur la Rive-Sud

Le premier ministre a expliqué qu’au cours des prochaines semaines, trois types d’entreprises rouvriront. À partir du 4 mai, ce seront les commerces de détail et magasins avec entrée extérieure, en excluant ceux de la grande région de Montréal. À partir du 11 mai ce sera au tour du secteur de la construction autre que résidentielle ainsi que les entreprises manufacturières, qui devront toutefois respecter certaines restrictions par quart de travail (maximum de 50 travailleurs + 50 % des employés excédentaires). Il est à noter qu’à partir du 11 mai, les commerces de détail et magasins avec entrée extérieure de la grande région de Montréal pourront aussi rouvrir, dont notamment ceux de la région.

Ajoutons également qu’à partir du 25 mai, toutes les entreprises manufacturières, sans restriction, pourront rouvrir. Précisons que tous les autres secteurs et types d’entreprises feront l’objet d’un plan qui sera présenté plus tard.

François Legault a expliqué que ce plan de reprise des activités économiques a été élaboré en collaboration avec les autorités de la santé publique, les équipes du ministère de l’Économie et de l’Innovation et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que celles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour toutes les questions de sécurité au travail.

Il a ajouté que tous les employés et travailleurs devront absolument continuer de respecter les mesures de distanciation physique. Des guides ont été prévus à cet effet. « L’idée, c’est d’ajouter des travailleurs graduellement et d’analyser les effets sur la contagion avant de rouvrir d’autres secteurs. Si on veut que ça fonctionne, c’est important que les consignes continuent d’être suivies. C’est important de ne pas avoir de rassemblements de personnes », a insisté M. Legault.