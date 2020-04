L’école Hélios passe au virtuel

L’école acrobatique Hélios n’a jamais cessé ses activités depuis le début de la pandémie. Pas question de suspendre les cours et d’annuler la session de printemps. Bien évidemment, les cours en gymnase ont été interrompus, mais ils se sont poursuivis en ligne.

Environ 145 jeunes élèves ont ainsi troqué le gymnase pour l’entraînement dans leur salon.

« Tous les matins à 9h30, nous offrons à toute la population des activités gratuites durant une quinzaine de minutes sur Facebook life », mentionne Philippe Gagné, copropriétaire de l’école.

« Aussi, nos cours sont proposés en webdiffusion sur YouTube En direct et aussi par l’entremise de Zoom. Cela nous permet de « coacher » les enfants. Nous avons organisé un salon dans notre gymnase avec un fauteuil et une caméra. Un entraîneur donne les informations et un autre est posté devant le téléviseur et corrige les enfants qu’il voit à l’écran. Un autre entraîneur est chez lui. Il se joint à la réunion et prodigue des conseils aux enfants. »

Des cours sont ainsi offerts tous les jours aux jeunes gymnastes. « Les parents sont bien heureux, car ça occupe les enfants. »