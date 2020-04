Incendie au Mont-Saint-Bruno: quatre jeunes héros de Sainte-Julie ont sonné l’alerte!

Incendie dans le parc national du Mont-Saint-Bruno: si les pompiers ont pu intervenir si rapidement, c’est parce que quatre jeunes héros ont sonné l’alerte en apercevant des flammes dans la montagne vers 20 h 30 le 24 avril dernier. Ils ont immédiatement compris que la situation était grave et ont agi avec une remarquable rapidité. Voici donc, de gauche à droite, Flora Charette, Alicia McKenna, Thalie Charette et Christophe McKenna. Grâce à leur intervention, la conseillère municipale de la Ville de Sainte-Julie Amélie Poirier et son conjoint Alain McKenna, qui sont les parents d’Alicia et Christophe, ont pu guider les pompiers vers le site.

L’incendie survenu dans le parc du Mont-Saint-Bruno a atteint une superficie de 0,4 hectare. Sans l’intervention rapide des pompiers de Sainte-Julie, qui ont fait preuve de beaucoup de détermination et de débrouillardise pour accéder au site, les dommages auraient pu être bien pires. Bravo et merci à nos pompiers ainsi qu’à leurs homologues de l’agglomération de Longueuil et de Saint-Amable! Et si vous ne le saviez pas encore, non seulement l’accès au parc national est interdit jusqu’à nouvel ordre, mais une interdiction de feux à ciel ouvert est aussi en vigueur dans tout boisé ou à proximité. Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie, Marc Tremblay, a constaté le lendemain que le terrain est particulièrement sec dans ce secteur. Il est donc très important de respecter l’interdiction en vigueur.