Une nouvelle formule à distance de la Marche Source Bleue

Dans le contexte actuel des mesures appliquées pour contrer la propagation de la COVID-19, le rassemblement pour la Marche Source Bleue du 3 mai prochain est annulé. Toutefois, cette collecte de fonds visant un objectif de 300 000 $ est primordiale pour le maintien des services auprès des patients et de leur famille. Symboliquement, le dimanche 3 mai, les participants marcheront tous à distance, chacun chez soi, en mémoire de ceux et celles qui furent accueillis à la Source Bleue.

En cette période de grands bouleversements, la Maison de soins palliatifs Source Bleue fait partie de la solution. Le maintien des services est essentiel et complémentaire au réseau de la santé. Avec l’occupation des 16 chambres, la Maison de soins palliatifs permet de libérer des lits dans les milieux hospitaliers de la région.

Quotidiennement, le personnel travaille et donne les meilleurs soins possible dans le respect et la dignité des patients. Merci aux héros qui continuent à maintenir le phare dans la tempête.

Devenez, vous aussi, les héros dont la maison a tant besoin. Votre don, petit ou grand, fera la différence. Appuyez la Marche Source Bleue à distance par votre inscription ou don en ligne au www.maisonsourcebleue.ca ou par téléphone au 450 641-3165. Les organisateurs souhaitent que vous puissiez inviter les personnes de votre réseau à être, tout comme vous, généreux envers la Maison.

Surveillez la page Facebook pour connaître la façon dont la maison fera vivre concrètement cette 11e édition de la Marche annuelle au sein de la communauté dont vous faites intimement partie.

Ensemble à distance… ça va marcher !