Le programme Rebelles esports du Cégep de Sorel-Tracy en vedette sur Savoir média

Le programme Rebelles esports du Cégep de Sorel-Tracy fait l’objet du magazine télévisé « La grande tournée » sur les ondes de Savoir média auparavant connu sous le nom de Canal Savoir. Les reporters ont parcouru les quatre coins du Québec afin de valoriser le rôle des cégeps dans la société en proposant des segments de quelques minutes traitant de sujets diversifiés propre à chaque collège sélectionné.

« Au Cégep de Sorel-Tracy on a compris l’importance de trouver l’élément motivateur qui va faire en sorte que les étudiants plus cérébraux vont aussi s’intéresser au sport », mentionne-t-on en ouverture d’émission. Parmi les intervenants, on retrouve la directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, madame Stéphanie Desmarais, la conseillère à la vie étudiante, Myriam Shea-Blais ainsi que le consultant expert esports, Guillaume Larivière.

Stimulant, le topo montre à l’œuvre dans leur environnement à la fine pointe technologique, les treize étudiants du programme esports, dont la première fille cette année. En effet, rappelons qu’un local est entièrement dédié aux équipes afin qu’elles puissent pratiquer leurs stratégies en compagnie de leurs entraîneurs respectifs. On peut y voir également un

« segment en action » où les joueurs pratiquent le « spikeball », afin de développer leur esprit d’équipe.

En trame de fond, l’émission traite de l’arrivée du sport électronique au Cégep de Sorel-Tracy et de la façon particulière dont nous avons transformé la passion des jeunes pour les jeux vidéo en un projet porteur et positif. Enfin, sont aussi mis en lumière, l’importance accordée aux saines habitudes de vie en complémentarité au esport, les compétences acquises à l’intérieur du programme et le suivi académique rigoureux tout au long de celui-ci.

Il est possible de visionner l’émission en ligne sur la plateforme de savoir.média ainsi que sur les réseaux sociaux.