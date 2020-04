Au moins 110 employés de la Ville de Boucherville mis à pied

La crise sanitaire et la fermeture des édifices municipaux ont forcé la Ville de Boucherville à mettre à pied 110 employés en date du 4 avril dernier.

Plus spécifiquement, il s’agit de 48 moniteurs et sauveteurs du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier; de 27 employés saisonniers tels qu’animateurs en loisirs, au patin libre, au tennis et au badminton; 12 travailleurs temporaires, soit des opérateurs, du Centre des glaces Gilles-Chabot; et de 23 employés remplaçants occasionnels (sur appel) généralement affectés au remplacement ponctuel du personnel de soutien administratif, de la bibliothèque et du service à la clientèle à la réception des divers bâtiments municipaux.

D’autres mises à pied au niveau de l’entretien pourraient s’ajouter.

Tous ces employés sont admissibles à un rappel au travail au moment de la réouverture des bâtiments municipaux et de la reprise des activités à la population.

La Ville compte 408 employés.