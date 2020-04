L’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville félicite Gérald Dulude, récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur

L’implication bénévole hors du commun au sein de sa communauté de Gérald Dulude est une fois de plus reconnue puisqu’il est le récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, qui lui a été décernée le 6 avril dernier. Celle-ci est accompagnée d’un certificat faisant mention de son engagement. Il est à noter que l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville a appuyé sa candidature auprès du bureau du lieutenant-gouverneur du Québec.

M. Dulude a reçu plusieurs reconnaissance au fil des années en lien avec son bénévolat, puisqu’il a notamment reçu la Médaille de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil de Mgr Lionel Gendron à la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, le 8 juin 2018.

De plus, lors de la soirée bénéfice de la paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur, Gérald Dulude a été honoré pour son apport exceptionnel en recevant un certificat cadeau et un certificat de reconnaissance de la part de ses responsables, le 26 octobre 2019 .

L’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville tient donc à remercier ce grand bénévole pour tout ce qu’il a accompli pour la collectivité.