PLB International offre de la nourriture pour animaux aux banques alimentaires

La pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie de toute la planète. Particulièrement préoccupée par la situation précaire des familles de sa communauté, PLB International a décidé de donner de la nourriture Pronature pour chiens et chats aux organismes communautaires dont Moisson Rive-Sud.

Confinées et souvent affectées par des diminutions salariales ou des pertes d’emplois, plusieurs familles peinent actuellement à s’approvisionner en nourriture. Subvenir aux besoins de la famille est une grande préoccupation. En ces temps difficiles, nourrir l’animal de compagnie devient rapidement une charge supplémentaire qui se termine malheureusement trop souvent en un abandon.

« Nous sommes très touchés par la situation difficile dans laquelle se trouvent tant de familles. Nous voulions agir afin de les aider à nourrir leurs chiens et leurs chats. La façon la plus directe était de passer par les organismes qui distribuent directement les denrées aux banques alimentaires », déclare Jocelyn Brasseur, président de PLB International.

La grande famille d’employés PLB se mobilise! C’est avec beaucoup d’amour que le manufacturier a mobilisé ses équipes afin d’organiser le don des sacs de nourriture Pronature pour chiens et chats à Moisson Rive-Sud et Moisson Montréal. Ainsi, c’est plus de 5 000 kg de nourriture qui ont été donnés et qui aideront à subvenir aux besoins de plusieurs animaux de compagnie. Ces organismes essentiels peuvent déjà distribuer les sacs aux différentes banques alimentaires de la région.

PLB appelle à la solidarité et encourage les entreprises à trouver des moyens pour aider les gens dans le besoin à traverser cette crise sans précédent! Les banques alimentaires ont plus que jamais besoin de ressources afin de supporter nos familles les plus éprouvées.

À propos de PLB International

PLB International est une entreprise familiale située à Boucherville depuis plus de 50 ans. Elle conçoit, fabrique et emballe les nourritures pour chiens et chats des marques Pronature et 1st Choice. L’entreprise est non seulement un fleuron québécois qui contribue à l’économie locale, mais elle fait rayonner l’expertise et le savoir-faire des gens d’ici dans plus de 35 pays à travers le monde!