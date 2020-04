Emplois d’été : prolongation de l’affichage des offres d’emplois pour l’animation estivale

La Ville de Boucherville a décidé de prolonger la période d’affichage de ses offres d’emplois pour l’embauche de moniteurs à l’animation estivale (incluant les camps de jour), et ce, jusqu’au 3 mai 2020, afin de bonifier sa banque de candidatures. En effet, malgré le contexte actuel, la Ville souhaite mettre toutes les mesures en place afin de se préparer à une éventuelle reprise de certaines activités, dont celles reliées au retour au travail.

Bien que plusieurs scénarios soient présentement analysés, une relance des activités est envisagée par le gouvernement du Québec au cours des prochaines semaines, ce qui incite la Ville à prévoir le nécessaire et à s’assurer de l’accessibilité à un service d’animation estivale aux travailleurs qui en auront besoin.

Ceci étant dit, la prolongation de cet appel de candidatures ne confirme en rien la tenue du service d’animation estivale prévue cet été. Les incertitudes entourant la pandémie ne nous permettent pas de prendre une décision pour le moment. Advenant la tenue du service d’animation estivale, la Ville disposera de tous les moyens nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité des participants et de son personnel, et ce, dans le respect de toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale en vigueur.

Tous les citoyens seront informés des développements concernant la tenue du service d’animation estivale au moment opportun. La Ville tient également à remercier la population pour sa patience et sa compréhension.

À l’heure actuelle, la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres est de demeurer chez soi, d’éviter les déplacements non essentiels et de respecter les mesures d’hygiène recommandées par le gouvernement.

Ça va bien aller!