Danone fait don de plus de 408 000 produits laitiers et d’origine végétale à Moisson Montréal et Rive-Sud

Alors que l’insécurité alimentaire touche un nombre croissant de personnes en cette période de pandémie de COVID-19, Danone, dont le siège social est à Boucherville, a fait don de plus de 408 000 produits laitiers et d’origine végétale à Moisson Montréal, la plus vaste banque alimentaire du pays.

Ces 408 000 produits représentent le don le plus important fait par Danone Canada à Moisson Montréal, un organisme de bienfaisance que l’entreprise soutient depuis plus de 10 ans. Il comprend des boissons et des aliments laitiers et d’origine végétale frais et nutritifs, qui proviennent de plusieurs grandes marques de Danone, dont les yogourts probiotiques Activia, les yogourts grecs OIKOS, les boissons et les produits de style yogourt d’origine végétale Silk, les yogourts ultrafiltrés Light & Free et les cafés infusés à froid Stok. Moisson Montréal distribuera ces produits à plusieurs organismes communautaires, ainsi qu’à la banque alimentaire Moisson Rive-Sud.

« Pour de nombreux Canadiens, les banques alimentaires constituent un service essentiel pendant cette pandémie de COVID-19. En cette période de forte demande, la mission de Danone consistant à apporter la santé par l’alimentation n’a jamais été plus importante, et nous sommes prêts à nous surpasser pour appuyer nos collectivités, a déclaré Dan Magliocco, président de Danone Canada. Notre engagement à mettre les affaires au service du bien commun s’étend également à nos employés, à nos partenaires et à nos fournisseurs. Il est l’heure pour tous les Canadiens de faire front commun afin de surmonter cette crise sans précédent. »

« Moisson Montréal approvisionne 250 organismes de l’île de Montréal qui aident les familles vivant dans des conditions précaires. Chaque mois, 35,2 % des bénéficiaires de notre aide sont des enfants. Le don de Danone nous permet d’offrir à ces familles des aliments à forte teneur nutritive, de même qu’un grand réconfort », a affirmé Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

Ce don record à Moisson Montréal représente la toute dernière mesure de Danone Canada dans le cadre de sa réponse actuelle à la COVID-19.

Silk sert des smoothies aux bénévoles de la banque alimentaire

À partir du 27 avril, Silk, l’une des marques Danone, apportera un soutien supplémentaire aux bénévoles de la banque alimentaire de Montréal et de Toronto en leur offrant gratuitement des smoothies faits à partir de recettes exclusives créées par des chefs cuisiniers locaux. Ces smoothies seront servis dans des tasses réutilisables portant des mots d’encouragement.

Danone Canada appuie le Club des petits déjeuners, ses employés, ses partenaires et ses fournisseurs

Danone Canada a récemment annoncé un don de 200 000 $ et de 35 000 produits à un fonds d’urgence créé par le Club des petits déjeuners, son partenaire depuis plus de 24 ans. Ce fonds a pour but d’aider les participants au programme de petits déjeuners, ainsi que les organismes communautaires locaux qui aident les familles en situation d’insécurité alimentaire tout au long de la période de fermeture des écoles canadiennes en raison de la crise de COVID-19. Danone Canada appuie aussi activement les livraisons de nourriture spéciales du Club aux communautés autochtones du Québec, qui permettent de soutenir plus de 5 000 enfants et familles.

La sécurité

Au Canada comme à l’échelle mondiale, Danone a pris des mesures poussées visant à soutenir ses employés, ses partenaires et ses fournisseurs. L’entreprise s’est engagée à ne pas supprimer d’emplois en raison de la COVID-19 ainsi qu’à garantir le revenu de tous ses employés en avril, en mai et en juin, tout en veillant à subvenir aux besoins du personnel, même pour des raisons de congé de maladie, de quarantaine ou de garde d’enfant. Elle a également annoncé la mise en place d’un soutien financier de 250 millions d’euros en faveur des 15 000 PME de son écosystème mondial, notamment des agriculteurs, des fournisseurs et des prestataires de services.

Dans cet esprit, Danone Canada a récemment annoncé l’instauration de programmes d’encouragement spéciaux à l’intention de ses employés et de ses partenaires en première ligne, dont une prime de 15 % pour les employés de la production et une augmentation de 2 $ de l’heure pour son partenaire de vente au détail en magasin.