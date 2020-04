101 cas confirmés à Boucherville

Selon les statistiques de la Direction de la santé publique de la Montérégie qui remontent au 24 avril, on dénombrait à Boucherville 101 cas confirmés de Covid-19 (75 le 17 avril).

Dans l’agglomération de Longueuil, 1226 personnes ont été testées positives, soit 743 à Longueuil, 223 à Brossard, 124 à Saint-Lambert et 35 à Saint-Bruno-de-Montarville (en plus de Boucherville). En Montérégie, il y avait 2666 cas en date du 24 avril.

Le Centre d’accueil Jeanne-Crevier est épargné

Si de nombreux CHSLD sont aux prises avec plusieurs infections de la COVID-19, le Centre d’accueil Jeanne-Crevier est toujours, et fort heureusement, épargné. Il n’y a aucun cas de rapporté dans cet établissement, tout comme dans d’autres résidences pour personnes âgées de Boucherville.

Cependant, au CHSLD des Seigneurs, le nombre de personnes infectées a plus que triplé en une semaine, passant de 6 à 20. Le nombre de cas a aussi bondi à la Résidence Montarville, passant en une semaine, de 9 à 27.

La résidence Chartwell Domaine Harmonie compte un cas.