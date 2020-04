La situation dans les résidences et les CHSLD de la région demeure relativement stable

Le tableau de la situation dans les milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables mis à jour le 23 avril dernier indique que la situation est relativement stable dans la MRC de Marguerite-D’Youville, qui compte les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Une seule résidence pour personnes âgées de la région apparaît dans ce tableau, soit La Rosière, à Sainte-Julie, qui a vu son nombre de cas augmenter de 11 à 15 en une semaine, c’est-à-dire en date du 24 avril. Toutefois, cette hausse a fait en sorte que son code est passé de jaune (milieu de vie ayant moins de 15 % de ses résidents qui sont des cas confirmés) à orange (plus de 15 %), car son pourcentage est passé de 13 % à 17 % des 90 résidents.

La situation est plus préoccupante du côté de la ville voisine, Boucherville, car le nombre de cas figurant sur la liste du gouvernement a plus que triplé en une semaine. À la Résidence Montarville, ce chiffre est passé de 9 à 27 cas (29 % des résidents atteints), alors qu’il a grimpé de 6 à 20 cas au CHSLD des Seigneurs (12 % des résidents).

Courbe aplatie…sans les CHSLD

Dans son point de presse du 21 avril dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué que, malgré les obstacles vécus, la situation dans la grande majorité des milieux de vie qui accueillent des personnes aînées est sous contrôle.

Le premier ministre a fait savoir que sur les 2 600 milieux de vie pour aînés, 2 300 établissements n’ont aucun cas confirmé de coronavirus. Il a ajouté qu’en ce qui concerne les 300 milieux où l’on recense un ou plusieurs cas confirmés de la COVID-19, on en dénombre 220 où la situation est sous contrôle. Il a précisé à ce sujet qu’environ 80 résidences demeurent surveillées de plus près par les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux et les établissements.

« Si on exclut les 80 milieux de vie qui accueillent des personnes aînées où la situation est pénible, la situation est stable dans tout le Québec. Je veux remercier tous les médecins, infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires et étudiants qui acceptent de venir en renfort. Nous avons encore besoin de temps pour nous assurer que la pandémie est assez sous contrôle pour commencer prudemment à rouvrir l’économie. Même chose pour les services de garde, même chose pour les écoles. Dès que la Santé publique va nous donner le feu vert, nous annoncerons le plan de réouverture. Il ne faut pas lâcher. On va s’en sortir ensemble », a fait savoir le premier ministre.

Le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, tenait lui aussi un discours similaire le 17 avril dernier lors du point de presse quotidien. « Si on exclut les CHSLD, on a une courbe qu’on a aplatie. C’est comme deux courbes et quand on mélange les deux, ça donne l’impression que le Québec meurt beaucoup plus. Quand on se compare aux autres pays, on est dans la bonne voie, mais on a un phénomène marqué dans les CHSLD. »

« Le drame des CHSLD, c’est une épidémie particulière. C’est cette concentration de personnes vulnérables à un endroit qui a créé une sous-épidémie, mais dans la communauté, est-ce que vous avez vu beaucoup de gens être hospitalisés? Le virus ne s’est pas transmis dans la communauté […] on ne l’a pas laissé circuler de façon extensive », a précisé le Dr Arruda.