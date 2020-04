Des nouvelles du nouveau service de prêt personnalisé à la bibliothèque

Le nouveau service de prêt personnalisé de la bibliothèque, offert depuis quelques jours, connaît un vif succès. Depuis lundi, près de 700 ouvrages ont été empruntés. Pour permettre à tous les citoyens qui le souhaitent d’emprunter des livres, nous leur demandons de se limiter à un maximum de dix ouvrages et de faire tous leurs emprunts au même moment si possible. Nous rappelons que nos employés doivent prendre des mesures de sécurité strictes pour assurer la sécurité de tous et la remise des ouvrages s’effectue sur rendez-vous, au moins 48 h après la réservation initiale.

Quelques étapes faciles à suivre

Faites la réservation de vos lectures, films, livres audio, etc. à partir du catalogue de la bibliothèque au https://biblio.ville.sainte-julie.qc.ca. Seuls les titres disponibles pourront être empruntés. Aucune réservation d’ouvrages déjà empruntés ne sera possible. Les employés de la bibliothèque prépareront les documents à votre nom. Les citoyens qui ne peuvent pas se déplacer suite aux recommandations du gouvernement, en particulier les citoyens de plus de 70 ans, ou ceux qui n’ont pas accès au catalogue en ligne peuvent appeler à la bibliothèque au 450 922-7070, poste 1.

Les documents seront mis dans un sac en papier à votre nom et attendront 48 h avant de pouvoir être récupérés pour assurer la sécurité des usagers. D’ailleurs, la bibliothèque sera désinfectée régulièrement et le personnel respectera des mesures strictes.

Les employés vous appelleront pour fixer un rendez-vous pour venir cueillir vos documents. Il est important de respecter l’heure de rendez-vous. Les documents seront disponibles à l’entrée arrière extérieure de la bibliothèque. Bien que toutes les mesures de sécurité aient été respectées, nous demandons aux citoyens de laver leurs mains après avoir manipulé le sac à des fins de prévention.

La durée du prêt sera de trois semaines au minimum ou pour toute la durée de la fermeture de la bibliothèque. Aucune amende ne sera calculée durant la période de fermeture. Pour effectuer la réservation, les citoyens doivent avoir une carte loisir valide. Lors de la première réservation, le numéro d’usager est demandé (14 chiffres de la carte commençant par 02262) et le NIP (indiqué derrière la carte). Les citoyens qui veulent se procurer une carte-loisir ou renouveler leur carte peuvent le faire en contactant le Service des loisirs au 450 922-7122. Ceux qui auraient oublié leur NIP peuvent contacter la bibliothèque au 450 922-7070, poste 1.