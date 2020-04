Contrecœur, Verchères et Calixa-Lavallée demeurent relativement épargnées par la COVID-19

La Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) a revu ses méthodes d’analyse il y a quelques jours et elle a par la suite repris la publication quotidienne du nombre de cas par villes. Le tableau des cas dans la région en date du 23 avril permet de constater que les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur et Verchères sont relativement épargnées par le virus. Toutefois, on déplore que plus de 80 % des décès en Montérégie surviennent dans les résidences et en CHSLD.

Le tableau présenté par la DSPM ne recense que les villes présentant moins de 5 cas sur leur territoire. À première vue, on ne s’étonne pas que la petite municipalité de Calixa-Lavallée ait moins de 5 cas chez elle, car sa population est d’un peu plus de 500 âmes. Toutefois, le fait que Verchères et surtout Contrecœur en comptent si peu mérite d’être souligné puisque leur population est d’environ 6 000 et 9 000 citoyens respectivement.

Dans le reste de la MRC, on constate qu’il y aurait 64 cas à Sainte-Julie en date du 23 avril et 36 à Varennes, alors qu’on en compterait 21 à Saint-Amable. Dans les alentours, on remarque que la Ville de Longueuil en dénombre 724, répartis comme suit dans les trois arrondissements, soit 454 pour le Vieux-Longueuil, 231 dans Saint-Hubert et 39 pour celui de Greenfield Park. Pour sa part, la Ville de Brossard en recense 222; Saint-Lambert, 119; Boucherville, 100; et Saint-Bruno-de-Montarville, 35.

Les données sur les personnes atteintes de la COVID-19 en Montérégie démontrent également que 56 des 69 individus décédés de la maladie vivaient dans des milieux de vie pour aînés, c’est-à-dire dans des CHSLD ou des résidences pour personnes âgées. Cela représente 81 % des morts dans la région.

Fait à noter, le pourcentage de décès sur le nombre de cas total est d’environ 3 % en Montérégie, alors qu’il est de près de 5 % au Québec ainsi que dans l’ensemble du Canada.

Autre statistique à souligner en Montérégie, les femmes semblent plus susceptibles de contracter le virus, car près de 60 % des personnes atteintes (59 %) sont des femmes et 41 % sont des hommes.