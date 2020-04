La Ville de Sainte-Julie regroupe des dizaines de ressources gratuites sur son site Web pour divertir ses citoyens

Pour divertir ses citoyens en cette période de pandémie, la Ville de Sainte-Julie a regroupé sur son site Web une foule d’activités gratuites offertes en ligne. La liste détaillée se trouve sur le site Web.

Musées et visites

De nombreux musées d’ici et d’ailleurs ouvrent les portes de leurs salles d’exposition virtuelles. Il est aussi possible de découvrir les nombreux attraits culturels de la Gaspésie en 3D, des circuits historiques de plusieurs villes québécoises ainsi que des fiches informatives sur les animaux du Zoo de Granby.

Littérature, musique et spectacle

Poésie, heures du conte, magazines à télécharger, de nombreuses ressources littéraires sont à la portée de tous. L’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain de Montréal et le Metropolitan Opera de New York offrent aussi des concerts en ligne.

Éducation

De nombreuses plateformes éducatives en ligne permettent aux enfants et aux adultes de suivre des cours en ligne gratuits.

Danse, cinéma et humour

Des écoles de danse de partout au Québec offrent des classes en direct sur les réseaux sociaux. Plusieurs films du monde entier sont aussi disponibles. Des humoristes offrent également des prestations sur les réseaux sociaux.

Jeux, activités et sport

Finalement, plusieurs sites sont proposés pour s’amuser en ligne. Des capsules d’entraînements pour tous les âges ont aussi été recensées pour bouger en cette période de confinement.