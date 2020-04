Les cours et les activités de la Ville de Boucherville seront remboursés

En raison de la situation actuelle concernant le coronavirus (COVID-19), l’ensemble des activités de la Ville de Boucherville et de ses organismes est annulé jusqu’à nouvel ordre.

À cet effet, veuillez consulter le calendrier des événements accessible sur le site Web de la Ville (boucherville.ca/calendrier) afin de suivre l’évolution de la situation et le statut des activités.

Conséquemment, la Ville de Boucherville procédera au remboursement des citoyens inscrits aux activités de la Ville, selon les modalités suivantes :

• Remboursement au prorata des cours et activités de la programmation hiver 2020 qui n’ont pas été donnés depuis le vendredi 13 mars 2020;

• Remboursement complet des cours et activités prévus après le 13 mars 2020

Méthodes de remboursement

En fonction des modes de paiement utilisés par les citoyens pour s’inscrire aux différents cours et activités, la Ville de Boucherville procédera au remboursement des citoyens selon les méthodes suivantes:

• Billetterie en ligne (activités culturelles)

Les laissez-passer ont été remboursés directement sur la même carte de crédit que celle utilisée lors du paiement initial. Pour les achats effectués en personne au Café centre d’art, la Ville communiquera avec les citoyens concernés afin de les informer de la procédure de remboursement à suivre en raison de la fermeture actuelle des bâtiments municipaux.

• Inscriptions Web

Les inscriptions effectuées en ligne via la plateforme Internet Ludik seront remboursées directement sur la même carte de crédit que celle utilisée lors du paiement initial.

• Inscriptions effectuées directement aux différents comptoirs de services

En raison de la fermeture actuelle des bâtiments municipaux, il est impossible d’effectuer ces remboursements directement aux différents comptoirs de services. Les méthodes de paiements seront alors les suivantes :

o Paiements de plus de 15 $ : le remboursement sera effectué par chèque, et ce, peu importe le mode de paiement initial (carte de crédit, débit, argent comptant ou chèque).

o Paiements de moins de 15 $ : un crédit sera appliqué aux dossiers des citoyens concernés.

Délais de remboursement

Les remboursements sur cartes de crédit ainsi que l’envoi des chèques seront effectués sous peu.

Prolongation des abonnements au bain libre

La Ville de Boucherville procédera également à une prolongation des abonnements au bain libre équivalente à la durée de la fermeture du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Cette prolongation sera affectée automatiquement au compte de tous les abonnés concernés lors de la réouverture.

Carte Accès-Boucherville

Les cartes Accès-Boucherville des résidants seront renouvelées sans frais jusqu’au 30 juin 2020. Étant donné la fermeture des comptoirs de services, vous êtes invité à suivre la nouvelle procédure au boucherville.ca/carteacces pour effectuer votre adhésion ou votre renouvellement.