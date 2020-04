L’accès à Internet est essentiel pour surmonter la pandémie

Dans le contexte de la crise de la COVID-19, le Bloc Québécois interpelle encore une fois le gouvernement fédéral afin qu’il agisse pour augmenter l’accessibilité à Internet pour toute la population, et ce, sur l’ensemble du territoire du Québec.

Depuis le 13 mars dernier, jour où le Premier ministre du Québec, M. François Legault, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, le monde du travail s’est littéralement métamorphosé. Le télétravail a pris une importance sans précédent. «Alors que les entreprises tentent de se maintenir à flot et que des milliers de personnes se démènent pour continuer à travailler à partir de la maison, voilà que les factures d’Internet s’accumulent et que les limites de données explosent, sans compter qu’en cette ère du numérique dans laquelle nous vivons, certaines personnes n’y ont même pas accès», déplore le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron.

Signalons que le Bloc Québécois a fait parvenir une correspondance au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, il y a deux semaines, pour le sensibiliser à la situation, mais que cette demande est demeurée lettre morte jusqu’ici. «Cela dit, puisque nous avons été des plus efficaces à influer sur les décisions du gouvernement, ces dernières semaines, nous avons bon espoir de faire aussi bouger les choses du côté de l’accès à Internet», de préciser M. Bergeron.

Voici donc ces demandes présentées par le Bloc Québécois au gouvernement fédéral:

Obliger les fournisseurs à plafonner le coût des services Internet et des forfaits cellulaires et à éliminer les limites de données mensuelles de ces forfaits;

Reconnaître que l’accès à Internet haute vitesse constitue, en 2020, un service essentiel;

S’engager à accélérer le déploiement de la fibre optique, ou de toute autre technologie appropriée, permettant l’accès à Internet haute vitesse dans les régions et secteurs moins bien desservis, et ce, aussitôt que possible.

«Nous le constatons, la COVID-19 affecte particulièrement les personnes âgées. Puisqu’elles doivent demeurer confinées, ce qui ajoute à l’isolement auquel elles sont trop souvent confrontées, ne pourrait-on pas, au moins, faire en sorte qu’elles puissent être connectées? Comment pouvons-nous nous assurer que nos parents ou nos grands-parents se portent bien? Comment pouvons-nous demeurer présents auprès d’eux, à défaut de pouvoir leur rendre visite? Comment peuvent-ils garder contact avec leurs enfants et petits-enfants? Aujourd’hui, en 2020, il est inacceptable que ce service indispensable ne soit pas plus largement accessible à prix raisonnable, particulièrement en temps de crise!», déplore le député de Montarville.

Enfin, le Bloc Québécois réitère sa demande à l’effet qu’Ottawa transfère finalement à Québec sa part des sommes prévues pour le déploiement d’Internet à large bande sur son territoire. «Rappelons que l’échéancier du gouvernement du Québec est 3 à 5 ans plus rapide que celui du fédéral et que Québec est beaucoup mieux placé pour développer le réseau selon les réalités et priorités réelles de ses régions», de conclure Stéphane Bergeron.