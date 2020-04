La bibliothèque de Sainte-Julie lance un service de prêt personnalisé et sécuritaire

La bibliothèque de Sainte-Julie offrira à compter du lundi 20 avril un service de prêt personnalisé qui permettra aux citoyens d’emprunter des ouvrages disponibles du catalogue de la bibliothèque et de venir récupérer leur réservation de façon sécuritaire. Aucun contact ne sera fait avec le personnel et aucune entrée ne sera permise à l’intérieur de la bibliothèque.

Quelques étapes faciles à suivre

Faites la réservation de vos lectures, films, livres audio, etc. à partir du catalogue de la bibliothèque au https://biblio.ville.sainte-julie.qc.ca. Seuls les titres disponibles pourront être empruntés. Aucune réservation d’ouvrages déjà empruntés ne sera possible. Les employés de la bibliothèque prépareront les documents à votre nom.Les citoyens qui ne peuvent pas se déplacer suite aux recommandations du gouvernement, en particulier les citoyens de plus de 70 ans, ou ceux qui n’ont pas accès au catalogue en ligne peuvent appeler à la bibliothèque au 450 922-7070, poste 1.

Les documents seront mis dans un sac en papier à votre nom et attendront 48 h avant de pouvoir être récupérés pour assurer la sécurité des usagers. D’ailleurs, la bibliothèque sera désinfectée régulièrement et le personnel respectera des mesures strictes.

Les employés vous appelleront pour fixer un rendez-vous pour venir cueillir vos documents. Il est important de respecter l’heure de rendez-vous. Les documents seront disponibles à l’entrée arrière extérieure de la bibliothèque.Bien que toutes les mesures de sécurité aient été respectées, nous demandons aux citoyens de laver leurs mains après avoir manipulé le sac à des fins de prévention.

La durée du prêt sera de trois semaines au minimum ou pour toute la durée de la fermeture de la bibliothèque. Aucune amende ne sera calculée durant la période de fermeture et il n’y a pas de nombre limite de documents. Pour effectuer la réservation, les citoyens doivent avoir une carte loisir valide. Lors de la première réservation, le numéro d’usager est demandé (14 chiffres de la carte commençant par 02262) et le NIP (indiqué derrière la carte). Les citoyens qui veulent se procurer une carte-loisir ou renouveler leur carte peuvent le faire en contactant le Service des loisirs au 450 922-7122. Ceux qui auraient oublié leur NIP peuvent contacter la bibliothèque au 450 922-7070, poste 1.

De nombreuses ressources numériques disponibles en tout temps

Pour éviter les déplacements, plusieurs livres et services numériques sont disponibles pour les abonnés de la bibliothèque. La plateforme pretnumerique.ca de la bibliothèque de Sainte-Julie propose gratuitement plus de 7 500 livres de tout type (romans, documentaires, livres audio, bandes dessinées, etc.). Ce service, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, est accessible sur le Web ou par l’entremise du catalogue de la bibliothèque https://biblio.ville.sainte-julie.qc.ca/. La bibliothèque offre aussi plusieurs ressources pour permettre aux citoyens de poursuivre la lecture, s’amuser ou s’éduquer. Notons RB digital pour les magazines, Skilleos et toutapprendre.ca pour des cours en ligne et de l’autoformation, Slice fractions pour des ressources éducatives pour les enfants, Naxos pour la musique et Généalogie Québec pour la généalogie.

Un nouveau microsite pour les heures du conte en ligne

Les bibliothèques publiques usent actuellement de créativité pour assurer des services à leurs citoyens. Un tout nouveau microsite est maintenant disponible au www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement pour répondre aux enjeux de la crise actuelle et divertir les familles, le site rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles. Il propose un inventaire des heures du conte disponibles pour écoute en différé, un calendrier d’heures du conte en direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants.