Médiation citoyenne : à l’œuvre malgré la pandémie

La pandémie que nous traversons actuellement appelle à la prudence, à l’entraide et à la solidarité. L’état d’urgence sanitaire, bien qu’il soit pour le bien commun, peut générer des tensions sociales. Il existe autant de façons de faire face à cette nouvelle réalité qu’il existe d’individus. Uniques, nous faisons toutefois, chacune et chacun, face à quelque chose de commun. La présence de l’anxiété, de l’isolement, de la peur, etc. conduisent à adopter différents comportements. Forcés de réduire nos contacts avec l’extérieur, de nous « serrer les coudes », les défis de la vie courante, dans nos relations avec autrui par exemple, restent tout de même présents et sont parfois exacerbés par notre contexte de vie actuel.

Les différentes ressources communautaires adaptent au mieux leurs pratiques afin de pouvoir y répondre. Il suffit parfois de trouver à quelle porte s’adresser.

Le Réseau Équijustice fait partie de ces ressources. Partout au Québec, nos services s’adaptent afin de répondre aux citoyens et à nos partenaires. Les unités de médiation citoyenne sont toujours actives et continuent de répondre aux demandes. Généreux de leur temps et soucieux de leurs pairs, les médiateurs bénévoles d’Équijustice poursuivent leur implication dans leur milieu.

N’hésitez donc pas à nous contacter. Varennes-Verchères-Contrecœur : 514-358-7249