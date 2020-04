Le service d’effarouchement des oies annulé en 2020 à cause de la COVID-19

Afin de respecter les directives gouvernementales de confinement et par le fait même de protéger nos aîné(e)s de la COVID-19, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a pris la décision d’annuler, cette année, le service d’effarouchement des oies pour les producteurs agricoles de la Montérégie.

Les agriculteurs qui subissent des dommages causés par la sauvagine (oies, bernaches, canards et grues) peuvent tout de même se prévaloir du Programme Sauvagine de la Financière agricole du Québec (FADQ), qu’ils soient assurés ou non avec la FADQ. Pour plus d’information rendez-vous sur https://www.fadq.qc.ca/pour-nous-joindre/joindre-un-centre-de-services-par-courriel/

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Renée Lamontagne à la fédération par téléphone au 450 774-9154, poste 5321 ou par courriel à rlamontagne@upa.qc.ca.