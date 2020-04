Semaine de l’action bénévole: les petites mains qui font de grandes choses!

En cette semaine de l’action bénévole, il est bon de rappeler que le bénévolat est une force considérable au sein d’une société car, comme le précise Statistique Canada, près de 2,5 millions de Québécois âgés de 15 ans et plus réalisent annuellement du bénévolat au Québec et ces personnes ont contribué, au cours de l’année 2013, pour 268 millions d’heures auprès des organismes québécois. Il faut savoir que ces heures représenteraient 5,6 milliards de dollars si elles étaient rémunérées au salaire moyen versé au sein des organismes communautaires.

Ce n’est pas non plus pour rien qu’en temps de crise, le gouvernement du Québec, par la voix du premier ministre François Legault, s’est tourné le 26 mars dernier vers les petites mains qui font de grandes choses. « Je lance aujourd’hui un appel à tous les Québécois, pour qu’ils aillent aider d’autres Québécois qui sont mal pris. Je demande à tous ceux qui ont du temps, qui n’ont pas de symptômes et qui ont moins de 70 ans, d’aller aider. J’en profite d’ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont déjà commencé à faire du bénévolat. Je veux saluer, en particulier, les municipalités, les maires, les conseillers et les employés qui font un travail extraordinaire pour aider. Merci du fond du cœur à tous les bénévoles! »

À la suite de cet appel, plus 150 000 visites ont été enregistrées sur le site Jebenevole.ca. Notons que, peu de temps avant, le gouvernement avait demandé à la Fédération des centres d’action bénévoles du Québec de mettre à jour le plus rapidement possible cette plateforme afin que celle-ci réponde de façon optimale aux besoins urgents, étant donné les besoins considérables des organismes communautaires, notamment en ce qui concerne les services essentiels à la population comme le dépannage alimentaire ou encore l’accompagnement pour des personnes malades dans les centres hospitaliers.

Cette semaine bien spéciale est donc une belle occasion de dire merci à ces gens très précieux et de rappeler que l’appel du premier ministre est toujours d’actualité, surtout qu’on a souvent plus de temps libres en période de confinement!

Quels sont les bénéfices du bénévolat?

Au plan social

• Découvrir de nouveaux intérêts et passe-temps

• Faire partie d’un groupe de personnes enthousiastes et participer à la réussite de projets communs

• Renforcer l’estime et la confiance en soi

• Améliorer ses aptitudes sociales

• Être un exemple positif pour ses enfants, sa famille et sa collectivité

• S’intégrer dans sa nouvelle communauté ou son nouveau pays

Le bénévolat est un réel tremplin professionnel

• Développer ses compétences et capacités à assumer de nouvelles responsabilités

• Elargir son réseau professionnel

• Etoffer son CV avec de nouvelles expériences

• Se familiariser avec le milieu du travail et obtenir des références valorisantes

Au plan de la santé

• Favorise le sentiment de bien-être et réduit le taux de dépression

• Les personnes ayant des activités bénévoles ont un meilleur sentiment de bonheur, de la qualité de vie et de l’estime de soi

• Diminue la fréquence de maladies cardiaques et abaisse la tension artérielle

• Facilite la gestion du stress et de l’anxiété

• La mortalité chez les personnes bénévoles est moins élevée que dans l’ensemble de la population

• Le bénévolat contribue à rendre le monde meilleur

• Diffuser de la joie autour de soi à travers une qualité d’écoute et de l’empathie

• Être un acteur actif pour rendre meilleur le monde qui nous entoure. Cela commence par de petits projets altruistes.