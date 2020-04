Des édifices municipaux aux couleurs de l’arc-en-ciel

Boucherville se joint au mouvement Ça va bien aller !

Après que de nombreuses familles eurent affiché dans leur fenêtre des dessins d’espoir, c’est au tour de l’hôtel de ville, du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier et du Café centre d’art de Boucherville d’être illuminés aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les messages de solidarité qui s’inscrivent dans le mouvement Ça va bien aller abondent et la lumière au bout du tunnel commence à poindre.

Ce sont les conseillers municipaux qui ont accepté l’idée proposée par Productions Megamix inc. de faire scintiller les édifices municipaux significatifs pour les Bouchervillois. Le projet a aussi permis d’offrir un coup de pouce à l’entreprise de Boucherville durement touchée par la crise sanitaire. Le Centre multifonctionnel Francine-Gadbois devait également être éclairé, mais pour des raisons électriques, l’installation n’a pu être réalisée.