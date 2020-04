Le taux de décès causé la COVID-19 est d’environ 1 % en Montérégie

La direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) a fait la mise à jour des cas de COVID-19 dans la région et, au moment d’écrire ces lignes (le 16 avril), on dénombrait 1 686 cas dans la région, dont 139 personnes hospitalisées et 26 aux soins intensifs, alors qu’on déplorait 19 morts au total.

Sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville et des environs, on recensait 55 cas de personnes infectées par le coronavirus à Sainte-Julie et le cinquième de ce nombre était concentré à la Résidence La Rosière, où l’on déplore 11 cas jusqu’à présent.

À Varennes, on compte 23 cas et à Saint-Amable, ce sont 19 personnes qui sont atteintes par le coronavirus. En ce qui concerne Calixa-Lavallée, Contrecœur et Verchères, la direction de publique a fait savoir qu’il y a moins de 5 cas dans chacune de ces municipalités.

Dans les villes voisines, on dénombre 278 cas à Longueuil, 141 à Saint-Hubert, 66 personnes infectées à Boucherville, 26 à Saint-Bruno-de-Montarville, 33 à Saint-Basile-le-Grand et 15 à Beloeil.

Dans les statistiques de l’organisation, on constate que 75 % des personnes atteintes ont entre 20 et 69 ans, et 7 % d’entre elles ont moins de 20 ans, alors que 18 % ont 70 ans et plus.

Fait à noter, le virus entraine la mort du patient dans un peu plus de 1 % des cas en Montérégie (19 sur 1 686), alors que le taux de mortalité est d’environ 3 % au Québec (425 sur 14 248), tout comme au Canada (823 sur 26 163).