700 emplois sauvés chez Héroux-Devtek

Grâce à ses contrats du secteur de la défense jugés essentiels, l’entreprise aéronautique Héroux-Devtek établie à Longueuil a pu sauver des centaines d’emplois. En réaménageant ses installations dans ses usines et en modifiant ses méthodes de production pour se conformer aux mesures de distanciation physique imposées par le gouvernement, l’entreprise a obtenu la permission de poursuivre ses activités.

Héroux Devtek peut ainsi honorer son carnet de commandes, et éviter plusieurs pertes d’emplois. Environ 700 personnes ont en effet conservé leur travail, tandis que 85 se sont retrouvés temporairement à pied. Il y a 317 employés à l’usine de Longueuil, tandis que les autres sont dispersés aux installations à Montréal et à Laval

« Je préfère voir les employés au travail plutôt que sur le chômage », s’est réjoui le PDG de la compagnie, le Bouchervillois Martin Brassard.

Parmi les principaux clients d’Héroux-Devtek, signalons les Forces armées des États-Unis, Northrop, Grumman, Raython, General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Boeing et Bombardier Aéronautique.