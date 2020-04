Acheter des produits du Québec en pharmacie pour faire rouler l’économie

Des succursales de chaînes de pharmacie de Boucherville encouragent les créateurs et les entreprises du Québec.

Des médicaments, des produits de beauté, pour les soins de la peau, et des nettoyants fabriqués au Québec et même dans la région se retrouvent sur les étalages.

« Nous sommes distributeurs de la gamme complète de produits de beauté 100 % naturels de la Maison Jacynthe, et ils sont bien placés à la vue de la clientèle », mentionne le propriétaire de la succursale Familiprix du boulevard Montarville, Ian-Philip Paul-Hus.

« Nous offrons aussi les produits Mon Derm conçus au Québec. Quant aux produits pharmacologiques, plusieurs médicaments génériques sont faits au Québec, notamment chez Sandoz à Boucherville, ou dans les laboratoires de Pharma science », mentionne-t-il.

Parmi les autres produits locaux, on retrouve les oursons Béké-Bobo fabriqués à Saint-Amable et dont les propriétés sont similaires au Sac magique.

Jean Coutu

À la pharmacie Jean-Coutu du boulevard du Fort Saint-Louis, Geneviève Labonté accorde une grande importance aux produits québécois. Elle mentionne de plus que le Groupe Jean Coutu achète majoritairement des produits canadiens.

« J’essaie comme propriétaire de tenir plusieurs produits locaux et québécois.

Nous offrons notamment les produits d’entretien des Laboratoires Choisy de Sainte-Julie. Nous tenons de plus les crèmes et les hydratantes de l’entreprise Cutimed établie à Boucherville, ainsi que les articles de décoration et les masques de Sarah Concept réalisés à Longueuil. Nous vendons aussi la ligne de nettoyants Biovert conçus à Laval, ainsi que les produits pour les soins corporels et domestiques Altitude.

Proxim

À la pharmacie Proxim de la rue Samuel-De Champlain, la pharmacienne propriétaire, Julie Anne Gagnon, explique que l’établissement est présentement en mode urgence sanitaire. « Notre attention actuellement n’est pas portée vers le magasinage, mais plutôt sur les services pharmaceutiques que l’on doit assurer. » Elle ajoute que même si les heures d’ouverture au public ont été réduites, les heures demeurent les mêmes pour les employés qui répondent aux appels et commandes afin d’assurer la continuité des services, principalement par livraison. De plus, toutes les mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger le personnel et les clients. Cela dit, l’établissement offre habituellement sur son plancher des produits québécois. Quant au comptoir d’ordonnances, comme partout ailleurs, des médicaments génériques fabriqués au Québec, dont à Boucherville, sont aussi accessibles.

Mentionnons en terminant que les médicaments génériques fabriqués au Québec font travailler plus de 1500 personnes.