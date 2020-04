Les citoyens délinquants s’exposent à des amendes de 1000 $

Nuisances : Boucherville modifie son règlement pour le rendre plus mordant

Le règlement municipal sur les nuisances aura plus de mordant. En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal a ajouté des articles qui prévoient des amendes salées pour les personnes qui n’obéiraient pas aux mesures de sécurité gouvernementales.

Des nuisances

Le règlement stipule que le fait de se trouver dans un endroit public qui est fermé ou dont l’accès est restreint, par décision du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou de la Ville, dans le cadre de l’application de toute loi visant la protection de la santé ou de la sécurité publique, constitue une nuisance.

Cette infraction est passible d’une amende de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique. Pour toute récidive, l’amende est de 2 000 $.

Blasphèmes interdits

Par ailleurs, le fait de blasphémer, d’injurier ou d’insulter un agent de la paix, un élu municipal, un fonctionnaire, ou un employé municipal, à tout endroit et par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux, est défini comme étant une nuisance.

Cette infraction est passible d’une amende de 150 $. Pour toute récidive, l’amende est de 300 $.

Le règlement sur les nuisances de la Ville est maintenant presque similaire à celui de la Ville de Longueuil, cela, dans le but de faciliter le travail des agents de la paix.

Finis les avis!

Le directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil, Fady Dager, a par ailleurs indiqué que les policiers ont depuis trois semaines émis des avertissements aux citoyens délinquants et que dorénavant, ceux qui seront interpellés recevront une contravention.