Annulation du triathlon de Saint-Amable

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 et l’annulation de tous les événements sanctionnés par Triathlon Québec en mai, le Triathlon de Saint-Amable du 24 mai 2020 est annulé.

Bien que la Ville de Saint-Amable et le comité organisateur aient travaillé extrêmement fort au cours des derniers mois pour livrer un événement de qualité, notre priorité demeure la santé et la sécurité de tous les participants, les spectateurs, les bénévoles et les partenaires.

La Ville de Saint-Amable travaille conjointement avec Triathlon Québec aux modalités de remboursement des inscriptions. Les participants recevront tous les détails par courriel dans les deux prochaines semaines.

Le Triathlon de Saint-Amable remercie tous les athlètes inscrits à son édition 2020 qui comptent de nombreux fidèles participants depuis plusieurs années. La Ville de Saint-Amable et le comité organisateur souhaitent vous voir en grand nombre en 2021 !

Faire la différence, ensemble !