Grosse surprise et grosse prise au bout de la ligne!

Patrick Charbonneau, pilote d’avion, de Boucherville, et ses compagnons de pêche d’un jour, Jonathan Bolduc et Yanick Bureau, ont mis leur chaloupe à l’eau le 27 mars dernier. C’est toujours assez particulier de faire une première balade sur le fleuve en mars, et ce l’est tout autant de jeter une première ligne à l’eau.

Or quelle ne fut pas la surprise de Patrick de livrer tout un combat, après une sournoise attaque. La lutte a été épique et le mastodonte n’avait pas l’intention de faire un tour de chaloupe. C’est pourquoi il a fallu plusieurs minutes avant d’apercevoir le fameux poisson. C’était un méga esturgeon jaune qui était tellement lourd que les pêcheurs ont dû ramener la chaloupe au bord de l’eau pour l’extirper. Le gros poisson faisait sûrement plus de 30 livres. Il a été rapidement présenté à la caméra pour ensuite être remis à l’eau, la saison de pêche à l’esturgeon n’étant pas encore commencée.