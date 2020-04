La MRC de Marguerite-D’Youville obtient un prêt de 1,5 M $ pour soutenir les entreprises de son territoire

Le gouvernement du Québec a annoncé récemment la mise en place d’un nouveau programme visant à appuyer les petites et moyennes entreprises touchées par les répercussions de la COVID-19, et ce, par l’entremise des municipalités régionales de comté (MRC) et des villes. À la lumière de cette annonce, la MRC de Marguerite-D’Youville s’est vu octroyer un prêt de plus de 1,5 millions $, sans intérêt, afin d’offrir rapidement les fonds qui permettront aux entreprises de la région de passer au travers de la crise.

Madame Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie s’est dit ravie de cette annonce : «Cette aide financière addtionnelle constituera un baume pour les petites et moyennes entreprises de notre région qui luttent présentement pour leur survie. Combiné aux autres mesures d’aides proposées par les deux paliers gouvernementaux et celles mises en place par le Service de développement économique de la MRC, ce soutien permettra à nos PME de souffler un peu grâce à l’accès à des liquidités supplémentaires pour maintenir leurs opérations.»

Financement admissible

Le financement :

permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une entreprise dont la situation financière est précaire, afin qu’elle soit en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer ses activités;

porte sur le besoin de liquidités de l’entreprise nécessaire au maintien de ses activités, et est déterminé sur la base de dépenses justifiées, raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme;

– une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises;

– un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services).

Nature de l’aide :

L’aide financière accordée par les MRC prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %;

Un moratoire de trois (3) mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé;

Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement, est prévu.

Les modalités pour présenter une demande seront bientôt disponibles. Les entreprises sont invitées à communiquer avec l’équipe du Service de développement économique de la MRC soit par courriel ou par téléphone pour obtenir plus d’information.