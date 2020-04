La COVID-19 s’impose à l’ordre du jour à Sainte-Julie

La séance du conseil municipal de Sainte-Julie du 7 avril a dû être tenue à huis clos, mais elle était toutefois disponible en direct sur la page Facebook officielle de la Ville où les gens étaient invités à poser leurs questions en temps réel. Plusieurs citoyens ont visionné la vidéo, qui sera disponible également sur leur site Web. Toutefois, malgré les tests préliminaires qui avaient été fructueux, il y a eu des problèmes techniques. La séance a commencé plus tard qu’à l’habitude et le visionnement n’a pas été optimal. Une solution a par contre été trouvée pour que les gens puissent l’écouter en direct et poser leurs questions.

• Le conseil a accepté le rapport de la mairesse relatif aux dépenses engagées et les contrats octroyés dans le cadre de la pandémie de coronavirus. De plus, il a ratifié la signature de l’entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services de sécurité incendie en cas de pandémie intervenue entre les Villes de Contrecœur, Saint-Amable, Varennes, Sorel-Tracy et Longueuil, la Municipalité de Verchères, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu ainsi que Sainte-Julie. Il a de plus ratifié les aides financières octroyées à Partajoie et à l’Envolée, centre d’action bénévole.

• En raison des circonstances exceptionnelles entourant la COVID-19, le délai pour l’enlèvement des abris d’auto temporaires est prolongé jusqu’au 15 juin.

• La 42e édition de la Revue sur glace a été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, le conseil accepte de verser au Club de patinage artistique Sainte-Julie une aide financière équivalant à trente heures de location de glace, selon un taux horaire de 76,95 $, soit 2 308,50 $, pour la compétition Invitation Sainte-Julie et a accordé ce montant sous forme de crédit sur la facturation des heures de glace de l’hiver 2020 de cet organisme.

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter un règlement pour modifier le Règlement 964 relatif aux nuisances et à la paix publique afin de modifier l’article 40 intitulé « entrave » et de prévoir une disposition relative aux rassemblements lors de mesures de sécurité publique.

Travaux et règlements

• Les élus ont accordé un mandat pour les services professionnels d’ingénierie concernant des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et la réfection majeure de la chaussée sur une partie de la rue Principale à la firme Le Groupe-Conseil Génipur pour 121 252,64 $, toutes taxes comprises, avec une provision de 10 % pour les imprévus, ce qui porte la somme autorisée à 133 377,90 $.

• La Municipalité a autorisé le directeur du Service des infrastructures et gestion des actifs ou le directeur Qualité du milieu à soumettre une demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec (MTQ) en lien avec les travaux de plantation qui seront réalisés par la Ville de Sainte-Julie dans le secteur de la bretelle de la sortie 102 sud de l’autoroute Jean-Lesage.

• Le conseil a nommé Isabelle Poulet à titre de mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet.

• Le conseil a notamment adopté des règlements pour modifier : le Règlement 965 relatif aux animaux afin de modifier certaines dispositions concernant l’encadrement des chiens; le Règlement 1149 sur la tarification des différents services municipaux; le Règlement 1214 relatif aux modalités de publication des avis publics de la Ville de Sainte-Julie afin de modifier le mode de publication des demandes de soumissions publiques et des avis informatifs.

• Les élus ont aussi adopté des règlements pour payer le coût de travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et de réfection de la chaussée sur la rue Principale, entre les rues des Fauvettes et Décarie, ainsi que les frais contingents pour 905 000 $; défrayer le coût des travaux d’aménagement paysager de la sortie 102 sud de l’autoroute Jean-Lesage (A-20) pour 97 000 $; remplacer le libellé de l’article 1 du Règlement 1248 pour payer le coût de travaux de réhabilitation du réseau d’égout sanitaire sur diverses rues ainsi que les frais contingents pour 1 544 000 $.

Il est à noter en terminant que la prochaine séance, aura lieu le 12 mai prochain à 19 h 30. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Certaines personnes pourraient avoir besoin d’aide

Le 2-1-1 est une ressource à la disposition des citoyens s’ils ont besoin de se faire guider vers des organismes de toutes sortes. La Ville rappelle également d’être attentif aux gens dans leur entourage et leur voisinage. Certaines personnes pourraient avoir besoin d’aide mais n’osent pas le demander. À Sainte-Julie, des employés appellent les aînés de 70 ans et plus et les personnes isolées pour s’assurer qu’ils vont bien. Les citoyens qui aimeraient être ajoutés sur cette liste d’appels ou s’ils connaissent quelqu’un qui pourrait l’être n’ont qu’à communiquer au 450 922-7115, poste 7129 ou écrire à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca.