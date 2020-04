Intervention policière à Varennes

Le mardi 7 avril dernier, les policiers ont dû procéder à une intervention délicate qui a nécessité la présence de plusieurs véhicules et agents sur la rue de la Tenure à Varennes.

« Vers 19h, nous avons eu à intervenir auprès d’un individu, un homme, qui était apparemment intoxiqué et agressif, a expliqué à La Relève le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent. Dans un contexte où nous n’étions pas en mesure de confirmer s’il avait des armes en sa possession, nous avons craint pour sa sécurité et celle des autres. »

Afin d’assurer la protection des personnes potentiellement présentes dans la demeure ainsi que celle des voisins, les policiers présents sur les lieux ont alors établi un périmètre de sécurité autour de la résidence. « Après environ une heure d’interaction avec l’individu, ce dernier s’est livré aux policiers, ajoute le sergent Tremblay. Nous avons procédé à son arrestation. Il a comparu le lendemain au palais de justice de Sorel où il faisait face à divers chefs d’accusation. »

Par ailleurs, lors de telles interventions, il est de mise pour les policiers de faire quelques vérifications dans le contexte inhabituel de la pandémie. « Nous nous informons afin de savoir si la personne peut être infectée ou non par la COVID-19, nous dit le policier. Nous prenons des précautions en fonction de ces informations. C’est un élément dont nous tenons compte, mais ça ne change pas l’intervention qui doit être faite lors d’une situation d’urgence telle que celle qui se présentait à ce moment. »