« Il faut garder le cap et respectez les consignes! », rappelle Suzanne Dansereau

Alors que la fête de Pâques est à nos portes, le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé plus tôt aujourd’hui aux Québécois qu’aucun rassemblement physique, intérieur comme extérieur, n’est permis. À l’heure actuelle, la grande priorité doit être la santé des Québécois et notamment celle des personnes âgées. Rappelons que le Québec compte, en date du 9 avril, 10 031 cas de personnes infectées par la COVID-19, dont 1034 en Montérégie.

Dans ces circonstances, Suzanne Dansereau, députée de Verchères, tient à partager ce message avec ses concitoyens : « Ce dimanche, c’est Pâques. La tradition nous amène à nous réunir en famille, mais cette fois, on se doit aussi de faire une pause en ne participant à aucun rassemblement. Si on veut sortir positivement de cette crise, il faut respecter les consignes. Ça ne veut surtout pas dire d’oublier nos proches et particulièrement nos aînés. Donnons-leur de nos nouvelles dimanche, appelez vos parents et vos grands-parents ! »

Pendant cette crise, Suzanne Dansereau rappelle aux gens de la circonscription de Verchères que toute son équipe est au travail pour aider les gens de la circonscription : « Mon équipe et moi travaillons sans relâche pour aider le plus de personnes possible. Je tiens à vous dire merci pour les efforts que vous y mettez. Nous nous imposons toutes et tous des sacrifices, mais c’est la seule approche possible pour venir à bout de cette pandémie. La solidarité que je vois dans notre communauté m’inspire beaucoup ! »

Liens connexes :

• Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

• Il est possible d’obtenir de l’information en utilisant la ligne coronavirus selon l’indicatif régional de votre localité :

o 450 644-4545