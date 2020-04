Un fonds d’urgence pour les étudiants dans le besoin

La Fondation du Cégep Édouard-Montpetit a créé un fonds d’urgence pour venir en aide aux étudiants aux prises avec des besoins criants durant la crise actuelle. Plusieurs ne sont pas admissibles à l’aide financière ponctuelle des gouvernements fédéral et provincial, à l’assurance-emploi, aux prêts et bourses, ou, encore, ne bénéficient pas d’un soutien financier de leur conjoint ou de leurs parents. La demande est, d’ailleurs, énorme. En seulement quelques jours, plus de 500 étudiants ont signifié avoir besoin d’un appui financier pour les aider à traverser cette crise. La population est aussi invitée à faire un don au fonds d’urgence. Renseignements : www.cegepmontpetit.ca